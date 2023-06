Gli esami non finiscono mai: a 90 anni sostiene la maturità per coronare il sogno di diventare maestra

StrettoWeb

Gli esami non finiscono mai, così come i sogni che non restano per sempre nel cassetto: lo sa bene Imelda Starnini, classe 1933, che stamattina ha sostenuto la prima prova scritta, l’elaborato di italiano. La signora Imelda ha compiuto 90 anni lo scorso febbraio e, con perseveranza, ha studiato presso l’Istituto Paritario San Francesco di Sales a Città di Castello, in provincia di Perugia, corrispondente allo storico “Magistrale”, la scuola che le avrebbe permesso, tempo fa, di coronare il suo desiderio di diventare insegnante.

Un desiderio che non si è mai spento, un sogno troppo ingombrante per il cassetto dei ricordi: l’obiettivo di Imelda è dimostrare a tutti che non è mai troppo tardi per perseguire i propri obiettivi. E sembra proprio che l’aspirante maestra non voglia fermarsi qui: “lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età e io ne sono la dimostrazione”, ha infatti dichiarato. “Avanti ragazzi, ora non si scherza più. Dopo il diploma anche la laurea? Perché no? Chissà”.