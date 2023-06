Ennesimo incidente sul lavoro, coinvolto un operaio 19enne del vibonese: interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

Due incidenti sul lavoro in una sola giornata: il bollettino si allunga sempre più e ad essere interessata è sempre la regione Calabria. Nelle prime ore del pomeriggio un operaio di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Ricadi, in località Torre Ruffa, nel vibonese. Sul posto son o giunti i soccorritori del 118 ma, viste le gravi condizioni, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo d’urgenza all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo avrebbe subito un politrauma. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.