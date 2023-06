Emergenza sicurezza in Calabria: anziana va a messa e le svaligiano la casa, ricercati i responsabili

StrettoWeb

Corigliano-Rossano, una delle comunità più grandi della Calabria per estensione territoriale, prosegue nella lotta contro la criminalità che sta dilagando velocemente nelle zone periferiche. Tantissimi episodi di violenza ed aggressione si stanno registrando nell’ultimo periodo, a danni soprattutto di anziano: solo stamattina abbiamo riportato la notizia di una coppia di coniugi ultrasettantenni, malmenata da un giovane straniero che avrebbe tentato di abusare della povera donna.

Ed è di poche ore fa la notizia di altri disagi, anche in questo caso a carico di un’anziana: la vittima era uscita per partecipare alla santa messa, come solita fare, e le hanno svaligiato casa, in contrada Piragineti. La triste scena si è palesata davanti agli occhi della signora al rientro: ha trovato la casa a soqquadro, prova di ogni bene prezioso. L’episodio ha scatenato l’indignazione di tutti i residenti, soprattutto perché ai danni di una persona fragile, e preoccupazione per la sicurezza pubblica. Intanto le forze dell’ordine, prontamente allertate, si sono già messe alla caccia dei responsabili.