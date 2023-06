Emergenza rifiuti a Palermo: incendi di spazzatura nella notte

StrettoWeb

Emergenza rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone di Palermo per spegnere gli incendi appiccati nei pressi dei cassonetti ricolmi di spazzatura. Dopo che sono stati firmati con i sindacati nuovi progetti che prevedono più soldi in busta paga per i dipendenti è ripartita la raccolta della immondizia rimasta per strada per cinque giorni in diversi quartieri periferici: Bonagia, Falsomiele, Villaggio Santa Rosalia, Brancaccio, Borgo Nuovo.

La scorsa notte da nord a sud sono divampati roghi. I pompieri sono intervenuti in diverse strade dello Zen, Brancaccio, Borgo Nuovo e in zona cantieri navali. Dall’azienda Rap, che gestisce a Palermo la raccolta dei rifiuti, fanno sapere che già da alcuni giorni è ripreso il servizio e in alcuni quartieri la situazione è tornata alla normalità. Mancano ancora alcune zone come il Villaggio Santa Rosalia, Falsomiele e Bonagia. In alcune di queste strade è prevista la rimozione della spazzatura con la pala meccanica.