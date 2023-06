Emergenza cinghiali: donna aggredita nella notte, rischia di perdere una gamba

StrettoWeb

L’emergenza animali selvatici non si arresta e rischia di diventare un pericolo per l’Italia intera. Una donna di 58 anni è stata aggredita da un cinghiale che scorazzava beato tra le arterie principali della città di Genova. L’aggressione è accaduta nella notte tra domenica e lunedì in Piazza Palermo, come riportato dal giornale locale. La vittima è stata colta di sorpresa dell’animale che ha cominciato ad inseguirla impazzito per poi attaccarla.

La 58enne ha riportato gravi ferite alla gamba destra ed è stata trasportata d’urgenza al Policlinico San Martino della città. Sarà necessario intervenire chirurgicamente e seguire delle cure mirate prescritte dall’infettivologo affinché la donna non rischi di perdere l’arto. Si tratta della seconda aggressione a Genova nel giro di pochi giorni, sempre ai danni di una donna.