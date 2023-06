Emergenza in Calabria: cinghiale aggredisce un anziano alla gamba

StrettoWeb

Una vera e propria invasione di cinghiali: dopo l’ultimo avvistamento sulla spiaggia, si registra un altro episodio a Vibo Valentia, questa volta molto più pericoloso: un uomo di 83 anni è stato ferocemente aggredito da un cinghiale nella frazione di Piani di Acquaro verso le sette di questa mattina. L’uomo, che si trovava presso il suo terreno agricolo, avrebbe sentito dei piccoli ungulati e, per farli allontanare, ha cercato di spaventarli. D’improvviso però, un cinghiale più grosso gli si è palesato di fronte e lo ha attaccato alla gamba. Sono state le urla del povero anziano ad attirare l’attenzione del figlio, in quel momento poco distante dal luogo dell’incidente, che è accorso in aiuto del padre scacciando via l’animale. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell 118 che lo hanno condotto al Pronto Soccorso di Vibo Valentia. Secondo i primi accertamenti, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.