Cosa ci fa Elon Musk a Palazzo Chigi? Il CEO di Twitter incontra Tajani e (forse) Meloni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Elon Musk, CEO di Twitter, eclettico capo di Tesla e SpaceX, è arrivato questa mattina a Palazzo Chigi, ovviamente a bordo di una Tesla bianca. Il magnate è giunto intorno alle 11:30, ricevuto dal Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’incontro è avvenuto nel più stretto riserbo e dopo circa un’ora, Musk ha lasciato il Palazzo dove, si suppone, farà ritorno nel pomeriggio per incontrare il Primo Ministro Giorgia Meloni. Il topic del meeting non è stato ancora svelato ma, secondo le prime informazioni, l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense ha delle proposte in merito alle auto elettriche: la volontà di Musk sarebbe quella di costruire una “building factory” di veicoli elettrici nel Vecchio Continente.