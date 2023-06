Elezioni Regionali Molise, il voto alle liste: bene Forza Italia e Noi Moderati, male Pd e M5S. Tutti i DATI

StrettoWeb

Una cosa appare evidente e lo abbiamo più volte sottolineato nelle varie tornate elettorali del 2023: la coalizione di Governo incentrata su Fdi, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, al momento, è in salute. Si, è vero sfrutta la debolezza di un Centro/Sinistra non pervenuto, ma la “luna di miele” dell’esecutivo Meloni regge alla grande.

Sul Molise la situazione appare chiara, seppur a a quasi 17 ore dalla chiusura dei seggi non ci sono ancora i dati definitivi, il Centro/Destra sbanca e Roberti (62,31%) è il nuovo presidente del Molise sconfiggendo nettamente Gravina (36,25%).

Il voto delle liste è la fotografia chiara dello stato di salute dei partiti:

Centro/Destra

Fratelli d’Italia 18,9%

Forza Italia Berlusconi per il Molise 12,0%

Il Molise che Vogliamo 9,9%

Noi Moderati 7,5%

Popolari per l’Italia 6,8%

Lega per Salvini Premier 6,0%

Unione di centro 3,5%

Centro/Sinistra

Partito Democratico 12,0%

Movimento 5 Stelle 7,1%

Costruire Democrazia 5,7%

Alleanza Verdi Sinistra 4,8%

Progresso Molise Gravina Presidente 4,2%

Molise Democratico e Socialista 0,8%

Io Non Voto (I Soliti…noti) 0,9%