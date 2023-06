Elezioni Regionali Molise: urne aperte, è sfida tra 3 candidati

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Urne aperte per le elezioni regionali del Molise. Si vota oggi, domenica 25 giugno, sino alle ore 23 e domani, lunedì 26 giugno, dalle ore 7 alle ore 15. Lo spoglio si terrà subito dopo la fine delle operazioni di voto. Tre i candidati presidenti: Roberto Gravina per il centrosinistra, Francesco Roberti per il centrodestra e Emilio Izzo con la sua lista “Io non voto (i soliti…noti)”. Esclusa le liste di Forza Nuova e della Dc che aveva candidato alla presidenza l’ex ministro Trenta. Sette le liste a sostegno del centrodestra e di Francesco Roberti, sei per Gravina e il centrosinistra, una per Emilio Izzo.

Come si vota

Il Consiglio regionale del Molise è composto da venti consiglieri più il presidente della giunta regionale, per un totale di 21 membri. Non è consentito il voto disgiunto. Per ogni coalizione o lista singola, l’attribuzione dei seggi si effettua tenendo conto sia dei voti alle liste che dei voti al solo candidato presidente.

La coalizione collegata al presidente eletto ha diritto ad almeno 12 seggi (e in ogni caso non più di 14), oltre a quello del Presidente. Viene superato il listino regionale bloccato: tutti i seggi saranno attribuiti alle liste. Il candidato presidente arrivato secondo viene eletto consigliere regionale, ottenendo uno dei seggi attribuiti alla propria lista o coalizione. Per quanto riguarda le soglie di sbarramento, sono escluse dalla ripartizione dei seggi: la lista o le liste collegate a un candidato presidente che abbia ottenuto meno dell’8% dei voti; le liste in coalizione che abbiano ottenuto meno del 5% dei voti.