Elezioni Molise, il grande flop del partito “Io non voto”: non è stato votato

Emilio Izzo, candidato presidente del Molise, voleva essere la sorpresa della tornata elettorale delle regionali. Ci sperava, ci aveva creduto ma non è stato così. Il risveglio per Izzo e la sua lista “Io non voto” è stato brusco: nemmeno l’1% e alla fine “non è stato votato da nessuno”. Ovvio che, per Izzo, impensierire una corazzata come il Centro/Destra, in questo periodo storico, è complesso così come scalzare il Pd ed il M5S, i quali, per quanto in caduta libera, mantengono un minimo di zoccolo duro.

Ma l’impegno del buon Izzo non finisce qui “la lotta per i diritti civili non conosce elezioni, chi aspetta risposte e lavoro non vive di tornate elettorali! Almeno per chi scrive. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, da quei lavoratori tanto sfruttati durante il Covid, tanto traditi appena dopo, agli Operatori Socio Sanitari buoni per ogni stagione eccetto per il dignitoso lavoro. Venerdì 30 giugno alle ore 11, incontro con la dirigenza Asrem per conoscere gli sviluppi della questione riguardante gli Oss Molise presso la sede della direzione sanitaria regionale a Campobasso”. In bocca al lupo!