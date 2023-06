Eletto il Presidente dell’Assemblea Nazionale di Siciliani Liberi

StrettoWeb

Si terrà domani in videoconferenza la prima Assemblea Nazionale presieduta dall’Avv. Carmelo Sardella, il quale è stato eletto Presidente dell’Assemblea Nazionale di Siciliani Liberi nel corso dell’ultima riunione. 44 anni, avvocato penalista dell’albo di Catania, si occupa, oltre che di reati in materia di sanità, anche di reati contro la famiglia e contro il patrimonio. È conosciuto anche per le battaglie a difesa del consumatore (è dirigente dell’ufficio legale di Codacons) e per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo, essendo Presidente dell’associazione culturale Terre di Aci.

La sua candidatura ha trovato concordi tutti i membri dell’Assemblea che lo hanno eletto per acclamazione. “Grazie per la fiducia e la stima. Rilanciamo Siciliani Liberi e liberiamo la Sicilia! Serve il contributo di tutti”, queste le prime parole di Sardella dopo la sua elezione.

Durante la stessa seduta sono stati sostituiti tre membri dell’Assemblea Nazionale: Giusy Marraffino deceduta pochi mesi fa, la cui figura è stata ricordata per il grande impegno all’interno di Siciliani Liberi, Vita Guccione e Fabio Petrucci. Sono stati nominati al loro posto Anna Manzo, giornalista professionista palermitana, Patrizia Torrecchia, anch’essa di Palermo, insegnante e già Tesoriere di Siciliani Liberi, e Massimiliano Sapienza, insegnante messinese.

L’Assemblea è stata convocata con il seguente O.d.G.:

1) Approvazione Rendiconto del partito – Esercizio 2022;

2) Partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo (6-9 giugno 2024);

3) Azioni da intraprendere sul territorio;

4) Programmazione Assemblea di tutti gli iscritti al partito;

5) Varie ed eventuali.