Ecosistem Lamezia Soccer: inaugurazione Beach Arena e presentazione squadra U-20

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’Ecosistem Lamezia Soccer informa tutti i tifosi Orange, gli organi di stampa e gli sportivi calabresi che a causa delle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi su Lamezia i lavori alla beach arena hanno subito un lieve rallentamento. Per tanto, l’inaugurazione della beach arena nel parco pubblico “Peppino Impastato” si terrà lunedì 19, ore 16:30.

Saranno presenti all’evento:

Saverio Mirarchi, Presidente Comitato Regionale Calabria LND;

Emanuele Daniele, Segretario Comitato Regionale Calabria LND;

Salvatore D’Augello, Consigliere Dipartimento Beach Soccer LND – Area Sud;

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme;

Giancarlo Nicotera, Pres. Consiglio comunale Lamezia Terme;

Luisa Vaccaro, Assessore allo sport di Lamezia Terme;

Maria Grandinetti, Pres. Commissione sport di Lamezia Terme;

Francesco Manfredi, Presidente Ecosistem Lamezia Soccer.

Sono previsti, inoltre, gli interventi di:

Enrico Liotta, sponsor tecnico Kappa;

Linda Mazza, coop. Malgrado Tutto, gestore del parco;

Raffaele Notaris, mister U20 Ecosistem Beach Soccer.

Nella stessa occasione sarà presentato anche il roster e il team tecnico della formazione Under-20 della compagine lametina, presto impegnata nella prima tappa nazionale del Campionato di Beach Soccer Under 20 LND. Il Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2023 sarà articolato su due gironi; le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le finali nelle quali si contenderanno il titolo di Campione d’Italia di Beach Soccer Under 20. Il club Orange è inserito nel girone B, il quale è inoltre composto da: Cagliari BS Ssd, BS Lazio, Catania BS, Lenergy Pisa BS 2014. La fase eliminatoria è in programma a Lignano Sabbiadoro dal 21 al 25 giugno.