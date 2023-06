Calabria: droga nascosta nei piloni della ss18, è caccia ai responsabili

StrettoWeb

La squadra della Polizia Giudiziaria di Paola, guidata dal Commissario Elga Rossignuolo, ha recuperato e sequestrato 800 grammi di droga, di tipo marijuana, occultata alla base di alcuni piloni di cemento della strada statale 18. Il nascondiglio interessava il tratto di carreggiata all’altezza del comune di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Il recupero della sostanza stupefacente è stato piuttosto complesso, soprattutto per la difficoltà nel raggiungere il covo e perché l’intera area era invasa da sciami di vespe. La droga è stata ora posta sotto sequestro e sono partite le indagini per risalire ai responsabili.