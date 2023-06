Drammatico incidente sull’A1, feriti tre operai calabresi

StrettoWeb

Drammatico incidente stradale sulla A1 tra Pontecorvo e Ceprano in provincia di Frosinone. Il sinistro è avvenuto questa mattina quando un’auto si è scontrata con un mezzo pesante ribaltandosi più volte. I passeggeri della vettura sono tre operai calabresi, proveniente da Crotone e diretti nella capitale, rimasti feriti nel sinistro. Uno in particolare versa in condizioni gravi, tanto da richiedere l’ausilio dell’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza al “San Camillo-Forlanino”. Gli altri due invece, sono stati affidati alle cure del 118 e poi condotti all’ospedale di Cassino. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per capire le dinamiche dell’incidente e i Vigili del fuoco, a cui è toccato l’influsso compito di estrarre i tre uomini dell’abitacolo distrutto della macchina.