DonatoriNati Calabria in campo per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2023

(World Blood Donor Day), un evento designato dall’Assemblea Mondiale della sanità nel 2005.

La giornata è un’occasione per ringraziare i donatori volontari di sangue di tutto il mondo e per la diffusione della cultura della donazione di sangue. Un impegno quotidiano quello di DonatoriNati che da 20 anni è presente sul territorio nazionale ed ha sedi in 15 regioni d’Italia, quello di promuovere, incoraggiare e sensibilizzare i cittadini verso la donazione di sangue.

“Il nostro obiettivo è quello di diffondere tra i giovani l’importanza delle donazioni periodiche di sangue e plasma. Lo slogan di quest’anno Dona il sangue , dona il plasma, condividi la vita , condividi spesso” racchiude il nostro operato ed il nostro messaggio: la generosità è un valore inestimabile che dobbiamo trasmettere alle future generazioni attraverso l’esempio, partendo dalle piazze, per arrivare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle scuole di Polizia, dei Vigili del Fuoco, nelle università e nelle Istituzioni.”- afferma il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari.

“Il mondo non cambia con la nostra opinione, ma con il nostro esempio. I giovani vanno guidati in questa scelta. Donare il sangue è infondere nelle nuove generazioni il seme della speranza e della solidarietà”– afferma il Presidente DonatoriNati Calabria Carlo Figliomeni.

E proprio grazie alle attività nelle scuole di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Università e ogni altro ordine e grado, l’Associazione DonatoriNati ha conquistato 1000 nuovi e giovani donatori, rispetto allo scorso giugno 2022.

DonatoriNati Calabria sarà presente Maria Paola ROSACE e Nicolino FERRARO, con i loro volontari e donatori di sangue di Reggio Calabria e Lamezia Terme mercoledi 14 giugno dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso il Servizio Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, l’Ospedale di Lamezia Terme, Locri e Polistena.

Ad accompagnare le iniziative di DonatoriNati Polizia di Stato, come main sponsor Intesa Sanpaolo che ha rinnovato il suo prezioso sostegno.

Contemporaneamente sono previste analoghe iniziative, dove DonatoriNati, in linea con le direttive del CNS( Centro Nazionale Sangue), del Ministero della Salute e con l’inconfondibile ’Esserci Sempre’ della Polizia di Stato sarà presente con donazioni di sangue nelle seguenti città:Roma, Agrigento, Imperia, Milano, Brescia, Cesena, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Lecce.