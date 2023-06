Don Zampaglione: “anche a Reggio Calabria Giornata di preghiera per la santificazione del clero

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Questa mattina abbiamo Solennemente celebrato l’Eucarestia nel giorno in cui la Chiesa tutta festeggia la Solennità del Sacro Cuore di Gesù e la Giornata di preghiera per la Santificazione del clero insieme a sua eccellenza Mons. Fortunato, i nostri due vescovi emeriti e il presbiterio reggino. Abbiamo pregato e fatto festa per don Antonio Bacciarelli, don Giovanni Zampaglione, don Marcello Salamone e don Giuseppe Cosa che il prossimo 27 giugno compiranno 25 anni di sacerdozio. Rendiamo grazie a Dio per il dono di questa giornata! È stato un momento di festa alla presenza di più di 90 sacerdoti e tutti i seminaristi presenti. Ognuno dei sacerdoti che ricordavano il proprio 25 anniversario ha voluto rilasciare la propria testimonianza”.

Così Don Giovanni Zampaglione, che ha voluto ricordare l’intera giornata di festa postando su Facebook questa riflessione:

“L’anima mia ti magnifica ,Signore! per i “sogni ” del prete giovane maturati nei corridoio del Seminario ,la mia seconda casa ,la mia seconda famiglia . Il Seminario: i rettori che si sono susseguiti, i padri spirituali, gli educatori, i miei compagni di viaggio, i tanti compagni di università mi hanno dato tanto: mi hanno dato tutto!!!”.

“L’anima mia ti magnifica ,Signore per gli arcivescovi conosciuti in tutti questi anni Mons .Giovanni Ferro, Mons. Aurelio Sorrentino, Mons. Vittorio Mondello, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini e Mons. Fortunato Morrone da essi ho sperimentato quanto sia importante avere dei padri-Pastori che amano il proprio clero”.

“L’anima mia ti magnifica, Signore, per tutti i preti della nostra diocesi di Reggio Calabria-Bova che hanno lasciato e continuano a lasciare una traccia importante nella mia vita e qualcosa del loro ministero. Con il vostro esempio di vita e la vostra testimonianza di sacerdoti amanti del Cristo -amore avete fatto entrare anche me nella dimensione del Cristo -amore. Purtroppo alcuni sacerdoti che amorevolmente hanno seguito i miei passi oggi non ci sono più: Don Rosario Marchionibus, Don Pietro Polimeni, Don Cosimo Latella, Don Angelo Meduri e don Benvenuto Malara. A loro(che sono in cielo) e a tutti i miei confratelli nel sacerdozio vorrei ripetere le stesse parole che Don Tonino Bello diceva ai sacerdoti: “Ti voglio bene”.