“Dominio e sfruttamento nel capitalismo del XXI secolo”: giovedì il dibattito a Rende

Giovedì 29 giugno alle 18,30 in occasione della pubblicazione del libro “Dominio e sfruttamento nel capitalismo del XXI°secolo” a cura di Antonio Minaldi e Antonio Casano (edizioni Multimage, 2023), alla Biblioteca delle Generazioni Future di Rende l’autore, Antonio Casano, dialogherà con Carmelo Buscema Alvarez, Fortunato Maria Cacciatore, Oscar Greco, Francesco Lesce, Gemma Maltese, Francesco Maria Pezzulli, Valentina Verderosa. Saranno presenti anche il vicesindaco Marta Petrusewicz e l’assessore Lisa Sorrentino. Il volume raccoglie gli scritti di studiosi e militanti politici impegnati in un ciclo di dibattiti sulle attuali caratteristiche del capitalismo. E’ articolato in cinque grandi tematiche (vedi indice) tramite le quali è possibile leggere i cambiamenti intervenuti a partire dai modi e le forme di dominio e sfruttamento.

Travalicate le mura della fabbrica fordista, ormai da più decenni, tali modi e forme si sono insinuate in ogni ambito della vita, anche nei più intimi, e in ogni angolo del mondo; mentre, nello stesso periodo, si è consumata la crisi della sinistra antagonista e di classe, che non è ancora riuscita a trovare una prospettiva comune e costituente, che le permetta di rappresentarsi e affermarsi come una effettiva alternativa al sistema capitalistico. Di fronte a tali difficoltà, il lavoro concepito nell’ambito della redazione “Pressenza” e del “Caffè filosofico Beppe Bonetti” di Palermo è un esempio di attiva partecipazione, dato il continuo confronto che emerge tra lavoro di ricerca teorica, esperienze di lotta e formazioni culturali e politiche.