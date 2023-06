Dispensa identitaria della Calabria: il via alla degustazione che sugella la partnership tra Mi’ndujo e MEC

StrettoWeb

Il più famoso lottatore greco. La leggenda vivente dello sport antico. L’atleta imbattuto dell’antica Grecia. Icona senza tempo dello sport. Il grande condottiero che decretò la fine del potentissimo Impero di Sybaris. Uno dei personaggi più leggendari della Storia. La sua forza, le sue gesta hanno ispirato celebri e iperbolici aneddoti, tanto da essere considerato discendente diretto della stirpe di Eracle se non paragonato ad Achille. Ha vinto alle più importanti manifestazioni sportive dell’antica Grecia: 7 volte alle Olimpiadi, 7 volte agli agoni Pitici di Delfi, 9 volte ai Nemei e 10 volte agli Istmici di Corinto. Con lui la prestanza fisica comincia a delinearsi come materia sportivo-medica a tutti gli effetti, probabilmente grazie alla frequentazione di Pitagora. Fu anche il primo ad adottare un regime alimentare funzionale alla preparazione atletica.

É dedicato a Milone di Crotone, tra i probabili Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria che dà il nome all’omonimo amaro, l’evento di degustazione che sugella la partnership tra Mi’ndujo ed il Mercato delle Eccellenze Calabresi (MEC), insieme per promuovere le produzione autentiche, la filiera corta e le migliori esperienze manageriali di ritorno alla terra. Il progetto della DISPENSA identitaria della Calabria Straordinaria che vede insieme le due esperienze sarà presentato domani giovedì 15 alle ore 17 a Rende, nello show food di via Marconi.

L’evento degustazione si terrà sia a pranzo che a cena, ad orario aperitivo, fino al 30 giugno. Insieme all’Amaro Milone impreziosiscono la Dispensa che sarà allestita all’interno dei 9 store Mi’ndujo, tra Cosenza e Roma e saranno protagoniste dei prossimi eventi di degustazione anche le aziende Clemì, Laboratorio Lucchetta, Dulcis in Fiore, Libero Gatti, Casa Ponziana, Casavurga, Sarubbi, Cuti, Vallefiore, Cozac, Bioxfarm, Qualitaly, Davide Russo e Cantine Chimento.

La Dispensa dei prodotti MEC è una vetrina fisica ed ideale per la promozione e commercializzazione dei prodotti locali all’interno e all’esterno dei confini regionali, una confezione originale per una destinazione che è esperienziale anche e soprattutto per le emozioni del suo paniere agroalimentare ed enogastronomico. Dopo Rende gli eventi degustazione approderanno nello show food Mi’ndujo di Ponte Milvio, a Roma, dove l’evento degustazione si terrà per tutto il mese di luglio.