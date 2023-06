In 3 mila per i “Dirotta su Cuba” in concerto a Praia a Mare

StrettoWeb

E’ partita con il live dei Dirotta su Cuba di Simona Bencini l’estate musicale di Praia a Mare, una delle più belle località turistiche calabresi, affacciata sull’Isola di Dino con la sua famosa Grotta Azzurra e ai piedi di un suggestivo costone montuoso. In questo scenario suggestivo mozzafiato, in oltre 3000 hanno gremito Piazza della Resistenza per il concerto della storica band fiorentina, completamente rinnovata nella sua formazione. Con Simona Bencini, straordinaria fondatrice e scatenata frontwoman, sul palcoscenico la sua nutrita formazione di musicisti: Emiliano Pari, tastiere, Stefano Profazi, chitarra, Patrizio Sacco, basso, Vincenzo Protano, batteria, Donato Sensini, sax e flauto, Luca Iaboni, tromba. Dopo il rinvio dello scorso 21 maggio per le avverse condizioni metereologiche, con una Praia già piena di turisti, l’atteso live ha concluso i Festeggiamenti per la Madonna della Grotta ed ha aperto la serie di eventi che il sindaco Antonino De Lorenzo e la sua amministrazione comunale predisporranno fino ad ottobre.

Una Simona Bencini in forma splendida e la sua travolgente band, brano dopo brano, hanno trascinato il numeroso pubblico in un crescendo di allegria, fino a trasformare Piazza della Resistenza in una discoteca a cielo aperto; tutti a cantare e ballare per oltre due ore con i pezzi storici del miglior funky italiano e le nuove sonorità internazionali degli ultimi lavori discografici.

Nell’incantevole scenario di Praia a Mare, i Dirotta su Cuba hanno riproposto tutti i più grandi successi della lunga carriera, segnata da ben 8 album con oltre 30 super hit, come Gelosia, Io con te via da te, Liberi di-liberi da, Dove sei, Notti d’estate, È andata così, ma anche le accattivanti incisioni della loro nuova fase creativo-musicale. Dopo l’atteso ritorno sulle scene, infatti, il 18 gennaio 2019 hanno pubblicato Good Things, il loro primo brano in inglese: un pezzo pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra compiuto dal gruppo alla ricerca delle proprie radici musicali e del proprio sound. Il 6 settembre 2019 è arrivato poi Nothing Is Impossible, il brano che di fatto continua la nuova produzione in lingua inglese. Questo pezzo ha avviato un nuovo percorso che fonde le loro tipiche sonorità funky, gli arrangiamenti complessi ed estremamente ricchi dei loro live sottolineati dall’immancabile sezione di fiati, con le nuove tendenze black delle produzioni americane, a cui sono molto affezionati. Particolarmente apprezzata Thinking of You, il brano con cui hanno celebrato il venticinquesimo anniversario di “Dove Sei” , loro storico successo arricchito di nuove contaminazioni grazie alla collaborazione con il rapper americano Sonny King. Al termine della serata, dopo due ore in cui non si è certo risparmiata da autentica mattatrice, con grande generosità e disponibilità Simona Bencini si è concessa ai suoi tanti fan per foto e autografi.

“Concerto bellissimo, sono davvero felice di aver scelto questo concerto”, ha affermato il Sindaco Antonino De Lorenzo, peraltro dal passato di ottimo musicista e batterista. “E’ iniziata nel modo migliore la nostra lunga estate, con la Città piena di turisti e tanta voglia di divertimento; lavoreremo come sempre per offrire eventi di ogni tipo, insieme a servizi di qualità e alla migliore ospitalità possibile, corredo necessario alle nostre bellezze paesaggistiche davvero uniche.”.

A quanto pare, non mancheranno altri prestigiosi live che saranno annunciati prossimamente. Come sempre perfetto il team tecnico dell’evento della Show Net di Ruggero Pegna.