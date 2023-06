Diritto alla salute in Calabria: centinaia di persone a Paola in difesa dell’ospedale

StrettoWeb

Erano tantissimi i cittadini presenti al presidio permanente organizzato dal Comitato per la difesa del Diritto alla Salute. Superate le 1000 adesioni al Comitato popolare. Una bellissima serata, presente anche l’Associazione Il Colpo con i suoi rappresentanti, il consigliere comunale di minoranza Roberto Perrotta, il Consigliere Comunale Renato Vilardi, il rappresentante sindacale Robertino Serpa. Per l’Amministrazione Comunale l’Assessore Antonio Lo Gatto. In rappresentanza del Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute è intervenuto Aldo Maria Cupello. Diversi gli interventi anche di rappresentanti del mondo associativo venuti da fuori Città, di cittadini e operatori sanitari.

Intervenendo Graziano Di Natale ha dichiarato: “grazie a quanti questa sera hanno partecipato a dimostrazione che il seme che abbiamo piantato sta crescendo ogni giorno di più. Ci avevano rassicurato che nulla sarebbe stato toccato ed invece siamo qui a lottare per evitare il trasferimento dei reparti dal nostro ospedale. Ora però occorre essere consequenziali, se dovessero spostare i nostri reparti occorre che l’intero consiglio comunale, per protesta e come atto di ribellione, rassegni le dimissioni. Vogliamo vedere – continua – chi è dalla parte dei cittadini e chi no. Nelle prossime ore – annunciano gli esponenti del comitato- chiederemo, ad Occhiuto, di essere ricevuti perché abbiamo il diritto di sapere. Non lo farà?? Scenderemo nuovamente in Piazza e questa volta saremo molti di più“.