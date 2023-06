Diamante: successo per il concerto “Aspettando l’estate” e per la campagna “Basta Odio”

StrettoWeb

Una vera e proprio maratona di buona musica che ha coinvolto i tanti presenti e che ha veicolato messaggi importanti: obiettivo centrato per il concerto “Aspettato l’estate” che si è svolto sabato sera in Piazza Mancini organizzato dall’Amministrazione Comunale di Diamante. E sono il Vicesindaco Giuseppe Pascale e l’Assessore al Turismo e Spettacolo, Francesca Amoroso, che vogliono ringraziare tutti coloro che hanno consentito la riuscita dell’evento. Un grazie di cuore va a Maurizio Sirianni e all’Associazione Gli Spettacolari che hanno portato a Diamante la bravura e il talento dei loro artisti e donato al Comune di Diamante la targa “Basta Odio” che sarà apposta all’interno del palazzo di Città, in segno di adesione alla campagna contro ogni forma di odio di cui l’associazione è promotrice e alla quale hanno già aderito più di quaranta comuni calabresi e non. In tal senso si ringraziano l’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Raffaela Sansoni di Belvedere Marittimo, che ha voluto essere presente in rappresentanza della sua Amministrazione Comunale, e il Sindaco di Tortora, Antonio Iorio che inviato un suo messaggio letto nel corso del concerto, e con loro a tutti i sindaci che hanno voluto comunicare l’adesione alla campagna “Basta Odio”. Un grazie e un plauso va agli Alibi – Vasco Rossi Tribute Band che hanno aperto il concerto e scatenato Piazza Mancini con la loro energia rock. Gratitudine non rituale, ma particolarmente sentita, viene rivolta a tutte le associazioni di Diamante intervenute per ricevere il riconoscimento che l’Amministrazione ha voluto attribuire loro per l’impegno quotidiano che in diversi settori della vita cittadina, cultura, sport, sociale, svolgono a favore della comunità.

E un grazie anche alle associazioni che non sono potute intervenire e a cui il riconoscimento sarà consegnato nei prossimi giorni. Non da ultimo si vuole sottolineare l’impegno di chi a vario titolo ha lavorato per la realizzazione dell’evento: uffici e addetti comunali, al palco e al service, così come sempre determinante il contributo della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine. Un grazie particolare a Tele Diamante per la costante e determinante collaborazione nel documentare l’evento. Una bella serata di musica e contenuti importanti, che, come è stato annunciato, si ripeterà nei prossimi anni per aprire l’estate.