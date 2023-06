Delianuova, Stillitano è il nuovo Commissario Comunale dell’Udc

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’Udc Metropolitano di Reggio Calabria prosegue nel suo percorso di riorganizzazione e radicamento sul territorio. A Delianuova è stato individuato come Commissario Comunale il professore Giuseppe Stillitano, già vicepresidente regionale di Anas Calabria Caccia Pesca Ambiente. La scelta è arrivata dopo un ampio confronto con i militanti locali del partito nell’ottica di collaborazione e condivisione che sta caratterizzando la gestione del Commissario Metropolitano Riccardo Occhipinti.

“La nomina del professore Stillitano – spiega Occhipinti – è un ulteriore tassello del mosaico che l’Udc sta provando a comporre per creare una sinergia su tutto il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Stillitano, stimato professionista impegnato da sempre sul territorio, saprà essere punto di riferimento per le esigenze dei cittadini di Delianuova e collante con l’organizzazione metropolitana. Serve lo sforzo di tutti per rendere sempre più forte e accogliente la casa dei moderati della Provincia di Reggio in maniera tale da rendere efficace e concreto l’attività dei tanti cattolici che vogliono impegnarsi in politica e che negli ultimi anni sono rimasti privi di spazi comuni di condivisione”.