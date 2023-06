De Luca (M5S) al presidente dell’Ars: “subito una seduta sul caso See Sicily”

StrettoWeb

“Da quasi tre mesi chiediamo una seduta d’aula ad hoc sul caso ‘See Sicily’, ma dalla presidenza dell’Ars non è arrivata ancora nessuna risposta. Comprendiamo che le mancate risposte sono il pezzo forte del governo Schifani e della sua maggioranza, ma noi non siamo più disposti ad aspettare e con noi non lo saranno sicuramente i siciliani che pretendono chiarezza sui comportamenti e sulle irregolarità dall’assessorato al Turismo su questo progetto, rivelatosi un clamoroso flop come il precedente, noto come caso Cannes. Pertanto, o la seduta verrà calendarizzata quanto prima, o saremo costretti a presentare una mozione di censura nei confronti dell’assessore al Turismo”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, che ieri è tornato a chiedere in aula al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno la calendarizzazione della seduta tematica su ‘See Sicily’, paventando anche l’eventuale ricorso alla mozione di sfiducia all’assessore al Turismo.