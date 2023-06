Crotone, nascondeva la droga nel frigo: arrestato 54enne straniero

StrettoWeb

L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo da parte del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha portato al sequestro di circa 700 grammi di sostanza stupefacente, e all’arresto di un uomo di 54 anni, di origine croata. L’attenzione degli agenti della Squadra Volanti, impegnati nell’attività ordinaria di controllo del territorio nel centro storico, è stata attirata dalla presenza sospetta di soggetti noti quali assuntori nei pressi di una abitazione di Via Milone e, dopo aver notato uno di questi intrattenersi con il predetto cittadino straniero, conosciuto per i suoi pregiudizi, hanno proceduto al suo controllo, che è stato esteso alla sua abitazione, ubicata nelle immediate vicinanze.

La perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento, all’interno del frigorifero, di due buste di plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di circa 350 grammi, di tre panetti di hashish del peso complessivo di 250 grammi, un bilancino elettronico e di materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, lo straniero è stato tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, ed associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.