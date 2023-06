Crotone, dal 16 giugno e per tutta l’estate stop alle auto sul lungomare

StrettoWeb

“Come annunciato negli scorsi giorni è stato predisposto un provvedimento più ampio, anche a seguito di concertazione dell’amministrazione con operatori commerciali, per rendere fruibile il lungomare cittadino, la passeggiata dei crotonesi, per tutto il periodo estivo, anche in considerazione degli eventi e delle iniziative che si terranno”. Così il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, commentando la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino.

Istituito il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras, tutti i giorni, dalle 20 alle 2, dal 16 giugno al 17 settembre 2023. È stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nel medesimo giorno e nel medesimo orario, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d’Italia esclusivamente ai residenti e all’utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.