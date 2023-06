StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ancora un altro incidente in campagna, questa volta nel crotonese. La tragedia è avvenuta ieri sera nei campi agricoli di Savelli dove Salvatore Favaro, agricoltore di 64 anni, si era recato per effettuare dei lavori nei suoi terreni con il trattore. Il mezzo però si è ribaltato e lo ha schiacciato, lasciandolo esanime. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Salvatore lascia la moglie e due figli.