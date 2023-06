Crotone, individuato deposito di droga dalla Polizia: è caccia ai responsabili

StrettoWeb

L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo da parte del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, ha consentito di sequestrare complessivamente 241 grammi di stupefacenti, distinti in varie tipologie, marjuana, hashish, cocaina ed eroina, abilmente occultati in un alcuni vani di un edificio di Via Salvemini. Gli agenti delle volanti, impegnati nell’ordinaria attività di controllo di un soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sono stati attirati da un forte odore di marjuana, proveniente dal vano ascensore dello stabile.

Pertanto, gli operatori hanno effettuato un controllo, individuando in un primo tempo una intercapedine, ove all’interno erano occultati 4 involucri contenenti eroina, pronti per lo smercio, e un bilancino elettronico. Quindi, unitamente al personale della Squadra Mobile, il controllo è stato esteso ad altre parti comuni dello stabile, consentendo di rinvenire altri quantitativi di stupefacente: 42 grammi di eroina, 5 grammi di cocaina, 74 grammi di hashish e 120 grammi di marjuana. Il materiale è stato sequestrato, al momento, a carico di ignoti, per cui sono in corso le relative indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per l’individuazione dei soggetti responsabili dell’attività di detenzione al fine di spaccio.