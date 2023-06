Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, è già spettacolo: giornata di prove! FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Meno uno alla gara, ma è già spettacolo. La Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, già di per sé, riesce a regalare spettacolo. Per il tracciato, per il fascino, per la tradizione, per la presenza di piloti da tutto il Sud, per il grande seguito. E oggi, giornata di prove ufficiali, non ha tradito le attese. In attesa dell’evento, domani mattina, nella giornata odierna un bell’ “antipasto” di ciò che sarà.

Diversi i curiosi nell’area recintata, tantissime le macchine presenti per provare il tracciato. I partecipanti saranno oltre 100, gli spettatori invece molti ma molti di più. Non si possono perdere una grande classica, arrivata quest’anno alla sua 44ª edizione. A corredo dell’articolo, e nel video in evidenza, alcune immagini.

