Cronoscalata Santo Stefano Gambarie, prima manche finita: la classifica provvisoria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ terminata la prima manche della 44ª edizione della Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie. La gara è iniziata con due ore circa di ritardo per via della pioggia che ha colpito l’area aspromontana questa mattina, rendendo un po’ scivoloso l’asfalto. Verso le 11 l’evento è cominciato con le auto storiche, poi le bicilindriche e infine le sportive per il Trofeo Velocità Montagna Sud.

Le classifiche provvisorie

AUTO STORICHE

Di seguito il nome del pilota e il tempo raggiunto

Aeron 4.46.42 Quintino Gianfilippo 5.11.72 Denisi Giuseppe 5.12.50 Grandinetti Gianfranco 5.21.00 Incutto Francesco 5.32.27 Licciardello Giovanni 6.30.71

BICILINDRICHE

Prime 5 posizioni:

Currenti Andrea 4.39.91 Coppola Pasquale 4.48.33 Riso Santo 5.00.57 Mercuri Gianfranco 5.01.67 Procopio Domenico 5.05.89

TROFEO MONTAGNA SUD

Prime 5 posizioni:

Cassibba Samuele M. 3.35.41 Scaramozzino Carmelo 3.36.68 Cassibba Giovanni 3.46.09 Micciché Salvatore 3.46.36 Marinelli Orazio 3.48.67