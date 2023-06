Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, lunedì la presentazione dell’evento

StrettoWeb

10 giorni a uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno a Reggio Calabria: la Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, quest’anno alla sua 44ª edizione. Dopo l’esposizione di alcune auto in pieno centro, a Piazza Italia, domenica scorsa, insieme ad alcune auto d’epoca, questo lunedì ci sarà la presentazione dell’evento.

Lunedì 19 giugno, alle ore 10, presso la dell’Aci Reggio Calabria sita in Via Giuseppe de Nava, si terrà dunque una conferenza stampa per illustrare tutti i dettagli dell’evento che si svilupperà per tutto il weekend, dalle verifiche tecniche di venerdì alle prove ufficiali di sabato fino alla gara di domenica mattina 25 giugno, come si può vedere nella locandina qui di seguito.