Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, ci siamo! Le foto della partenza, posticipata per la pioggia

Qualche piccolo imprevisto (tradotto: ritardo) per via delle condizioni metereologiche, ma ci siamo. Ha preso il via la 44ª edizione della Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, uno degli eventi sportivi più importanti della città, della Regione e dell’intero Sud Italia, vista anche la presenza di piloti da ogni angolo del Mezzogiorno. La partenza è scattata alle ore 11.00 circa, con oltre due ore di ritardo, per via di un po’ di pioggia che questa mattina ha reso scivoloso il tracciato.

Nonostante ciò, però, la presenza degli spettatori è comunque ricca ed entusiasmante, sulla linea degli altri anni. In aumento, invece, ed è una bella notizia, il numero degli iscritti, che risultano essere 139. Tra questi, però, è probabile che qualcuno non partecipi, facendo scendere di qualche unità il numero dei partecipanti. E così, dopo i giri di staffetta per testare la pista – con alcuni piloti a bordo, tra cui l’Onorevole Cannizzaro (che ieri ha festeggiato a bordo della sua auto il suo compleanno) – le prime auto sono sfrecciate nel tracciato aspromontano, in seguito al passaggio degli apri pista. Ad inaugurare l’edizione le auto storiche, poi le bicilindriche. A corredo dell’articolo alcune immagini e le interviste ai Presidenti Martorano, Pirino e Denisi, rispettivamente a capo di Aci, Scuderia Aspromonte e Piloti per Passione.

Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, le interviste ai protagonisti