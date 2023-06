Cronoscalata Santo Stefano Gambarie, è finita: termina una bellissima giornata di festa. Le classifiche

StrettoWeb

È arrivata al termine la 44ª Cronoscalata Santo Stefano Gambarie, è arrivata al termine una bellissima giornata di festa per l’Aspromonte, per Reggio, per la Calabria e per tutto il Sud. Al netto di un po’ di pioggia questa mattina, che ha ritardato la partenza, poi la giornata è filata in scioltezza, tra rombi di motori e grandi sgommate. Gli iscritti previsti erano 139, i partecipanti effettivi un po’ meno.

Dopo la prima manche della mattina, nel pomeriggio si è svolta la seconda, che però non ha cambiato di molto le classifiche, trasformatesi da provvisorie a definitive. Per le sportive, nel Trofeo Montagna Sud, trionfa Cassibba Samuele M. Nelle bicilindriche vince Currenti Andrea. Per le auto storiche il successo è di Aeron. Di seguito tutte le graduatorie nelle tre categorie. Premiazioni a Piazza Mangeruca.

Le classifiche definitive della 44ª Cronoscalata Santo Stefano Gambarie

AUTO STORICHE

Di seguito il nome del pilota e il tempo raggiunto.

Aeron 28 Denisi Giuseppe 5.10.49 Incutto Francesco 5.17.05 Grandinetti Gianfranco 5.17.39 Licciardello Giovanni 6.10.20

BICILINDRICHE

Prime 5 posizioni:

Currenti Andrea 4.37.58 Coppola Pasquale 4.44.56 Riso Santo 5.00.12 Procopio Domenico 5.02.65 Mercuri Gianfranco 5.06.17

TROFEO MONTAGNA SUD

Prime 5 posizioni:

Cassibba Samuele M. 3.32.28 Scaramozzino Carmelo 3.37.84. Marinelli Orazio 3.45.76 Cassibba Giovanni 3.46.55 Micciché Salvatore 3.47.21