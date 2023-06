Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, domenica un assaggio della 44ª edizione: tutti i dettagli

StrettoWeb

Motori caldi per la 44ª edizione della storica cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, che andrà in scena dal 23 al 25 giugno prossimi. Anche in questa stagione la gara di velocità in salita sarà organizzata in joint venture dall’Automobile club di Reggio Calabria e dalla Scuderia Aspromonte con il patrocinio della Città di Reggio Calabria.

Domenica 11 giugno 2023 a partire dalle 15:30 gli appassionati del motorsport potranno godere di un assaggio di quello che sarà il grande spettacolo previsto sui tornanti aspromontani. Alcune delle vetture che prenderanno parte alla gara, infatti, saranno esposte nello splendido scenario di Piazza Italia dalla Scuderia Aspromonte e dalla Scuderia Piloti per Passione. L’evento vedrà inoltre la presenza delle auto d’epoca rappresentate da Filippo Crupi.

Per la Scuderia Aspromonte saranno presenti il pluricampione nazionale di velocità in montagna Bruno Crucitti e il figlio Francesco, vincitore del trofeo di classe nel challenge Calabria slalom 2022 con le rispettive Peugeot 106, il figlio d’arte e astro nascente del motorismo reggino Antonino Piria su monoposto Predator-Suzuki, il vice campione assoluto challenge Calabria 2022 Giovanni Moro su Fiat Cinquecento-Suzuki, il poliedrico Arcangelo Madaffari con la sua bellissima Wolf Gb08 Thunder e il veterano Rocco Musolino su Lancia Delta Integrale.

In rappresentanza della scuderia Piloti per Passione, alcuni tra i piloti quali Giuseppe Aragona, vincitore CIVM assoluto E1 Italia, Gabry Driver, vincitore CIVM Gruppo A, TIVM centro e sud, campionato siciliano, trofeo Nappi, trofeo del sud assoluto CN, Roberto Megale, vincitore TIVM Sud, Rs Plus, Aniello Esposito, vincitore TIVM Sud, N. e molti altri. L’evento vedrà la graditissima presenza dei ragazzi dell’Associazione “Il Volo delle Farfalle”, grazie alla disponibilità della presidente Angela Villani che ha immediatamente accettato l’invito del presidente di Aci Reggio Calabria, Giuseppe Martorano.