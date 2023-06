Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, tutto lo spettacolo a Piazza Italia: auto esposte in pieno centro

StrettoWeb

Un antipasto dello spettacolo che si vivrà tra due settimane. Oggi, a Piazza Italia, in pieno centro a Reggio Calabria, sono in esposizione alcune delle auto che gareggeranno nell’ultimo weekend di giugno alla 44ª Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, uno degli eventi sportivi più conosciuti e seguiti della città e non solo, con piloti anche da tutta la Calabria e la Sicilia.

Questo pomeriggio, nella piazza del Corso Garibaldi, non solo le vetture protagoniste dal 23 al 25 giugno, ma anche alcune auto d’epoca rappresentate da Filippo Crupi. Aria di nostalgia, colori, tanti curiosi, tra cui anche bambini, e ovviamente gli organizzatori della competizione, da Lello Pirino di Scuderia Aspromonte a Giuseppe Martorano di Aci Club Reggio Calabria.

Non potevano mancare, poi, alcuni piloti, dal veterano Rocco Musolino all’emergente Giovanni Puntorieri, intervistati oggi da StrettoWeb: “ormai da tantissimi anni gareggio – rivela Rocco – ma l’emozione è sempre bellissima, come se fossi un ragazzino”. Giovanni è invece alla sua terza partecipazione: il giovane reggino si sbilancia anche sul possibile vincitore agli Assoluti.

Presente anche il campione di Slalom 2020-2021 Agostino Fallara: “quello di Santo Stefano-Gambarie è un bel tracciato, c’è grande emozione. Per chi tiferò? E’ giusto tifare per tutti i piloti reggini”.

