Crollo solaio a Corigliano-Rossano, immobile posto sotto sequestro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il crollo del solaio nel centro storico di Corigliano ha destato non poca preoccupazione tra i residenti e l’Amministrazione Comunale, la quale ha dovuto fare i conti con un enorme problema di sicurezza pubblica. Il tetto della palazzina storica di Via Capalbo ha ceduto improvvisamente sotterrando i coniugi che abitavano al terzo piano. Entrambi sono estratti vivi ma l’uomo, 71enne, è ancora in osservazione all’Annunziata di Cosenza. Intanto si cerca di fare chiarezza sulle cause del crollo: l’edificio è stato posto sotto sequestro in modo da permettere ai Carabinieri della sezione locale di effettuare le indagini del caso. Tra le varie piste battute in fase investigativa, la più probabile sembra essere l’ipotesi di eventuali problemi strutturali dell’edificio e manutenzione carente.