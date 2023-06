Cosenza, è ufficiale: Fabio Caserta è il nuovo allenatore

StrettoWeb

“È Fabio Caserta il nuovo allenatore del Cosenza Calcio, il tecnico nato a Melito Porto Salvo, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’anno successivo, guiderà la squadra rossoblù a partire dal prossimo 1 luglio”. Comincia così la nota stampa sul sito ufficiale del Cosenza. Da giorni ormai il club rossoblu aveva stretto il cerchio sul tecnico reggino, fino alla chiusura definitiva di oggi.

Caserta, ex centrocampista, intrapresa la carriera di allenatore ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2018-2019 con la Juve Stabia. Nella stagione 2020-2021, approdato al Perugia, si è ripetuto riportando i biancorossi in Serie B. L’anno successivo alla guida del Benevento ha raggiunto la semifinale dei play off per la promozione in Serie A. Confermato sulla panchina della squadra campana è uscito di scena dopo sole sei giornate. Fabio Caserta sarà presentato alla stampa nella prossima settimana.