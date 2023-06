Cosenza, scontro tra auto e scooter: ferito gravemente il motociclista

StrettoWeb

Si registra l’ennesimo incidente stradale della giornata in Calabria, questa volta nella città di Cosenza. Lo scontro è avvenuto in viale Magna Grecia, nei pressi dello stadio “San Vito-Marulla”, e ha coinvolti uno scooter e una vettura, una Classe A Mercedes. Nel sinistro, il motociclista è stato scaraventato sull’asfalto riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso il centauro. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i primi rilievi. Il traffico è stato deviato su un’altra arteria della cittadina per gli accertamenti del caso e ripristinare la viabilità quanto prima.