Cosenza Pallanuoto, al via le semifinali under 18

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Inizieranno oggi, giovedì 23 giugno, le semifinali Under 18 B: La Cosenza Pallanuoto impegnata a Salerno. La squadra cosentina, qualificatasi con merito nel girone calabro-lucano, dovrà affrontare in tre partite i padroni di casa del Circolo Nautico Salerno, la Waterpolo Bari e la Libertas Roma Pallanuoto.

Così il tecnico Gianmarco Manna: “Affrontiamo tre società che hanno delle qualità importanti. Salerno, per me, è una delle accreditate alla vittoria nazionale e avrà anche il vantaggio di giocare nella sua vasca. Bari ha una struttura giovanile importante e invidiabile con un tecnico di primo livello e Roma si è qualificata in un girone come quello romano di sicuro livello. Dal canto nostro andiamo a Salerno per giocarci un posto, con la solita grinta e passione che ci contraddistingue”, ha avuto modo di affermare il mister Manna.

“Siamo sicuramente con tanti under 16 e forse meno esperti ciò non deve rappresentare nessun alibi; anzi, queste esperienze rappresentano motivo di crescita e confronto con realtà più blasonate. Ai ragazzi, dopo un anno, chiedo solo di dare il massimo e di divertirsi, perché queste esperienze non ricapitano spesso”.