Cosenza ha scelto la nuova attrazione turistica: dopo le sculture del MAB, arrivano i “topi di città”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Se siete amanti della fauna ma vivete in città e raggiungere la natura vi è impossibile, non preoccupatevi: basta recarsi a Cosenza, a sgambettare per il centralissimo Corso Mazzini, e rimarrete soddisfatti. Tra negozi di fast fashion e moda prêt-à-porter, tra gelati artigianali e kebabbari e, non dimentichiamolo, a fare da giusto contorno le sculture del MAB, troverete tutta la fauna che volete, soprattutto enormi topi. Certo, cari lettori, i topi di Cosenza, oserei dire “di città”, hanno assunto una funzione secondaria a differenza di quella assegnata loro, ormai un po’ di tempo fa, dalla natura: non svolgono più l’operato di animale roditore, per antonomasia sporco perché gira di soppiatto tra immondizia e fogne, che sarebbe meglio allontanare da uno spazio pubblico. No, i topi di Cosenza sono ormai un valore aggiunto, come le statue del Mab anzi, meglio ancora.

Un’attrattiva turistica degna di nota, una genialata da parte dell’Amministrazione che manco al compianto Berlusconi, eccellenza nella comunicazione, poteva venire in mente. Immagino già la riunione della giunta che vota “sì” ai roditori: le sculture le imbrattano, le panchine le sradicano e la spazzatura non la raccogliamo. Che possiamo fare per ovviare? “Eureka!” avrebbe esclamato Archimede, “epifania” l’avrebbe invece definita Joyce: “topi” ha invece affermato Caruso, e così è stato. A segnalare la nuova attrazione culturale – pardon, la presenza dei ratti – sono i cittadini bruzi che, tra una passeggiata e un impiccio, si fermano a filmare i loro nuovi “amici”.

L’ultimo avvistamento arriva infatti da Facebook, sul gruppo “Il senso del tempo, il valore di un posto. Cosenza”. Già il nome scelto evoca emozioni fortissime, le stesse che si provano quando un topo ti sbuca dal tombino e ti passa sui piedi. L’utente in questione, dicevamo, ha postato alcuni video abbastanza esplicativi della situazione: ratti in giro, spazzatura a terra insomma, una giornata tipo su Corso Mazzini. A corredo, la frase: “secondo voi è possibile tutto questo? Siamo invasi di topi e nessuno fa nulla”. Speriamo solo che le attrazioni faunistiche si fermino alle pantegane, non vorremmo mica trovarci un paio di tigri o delle iene che ci intralciano il cammino mentre entriamo da Zara per i saldi estivi!