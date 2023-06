Cosenza, solita storia: non c’è la conferma di mister Viali, che firma con l’Ascoli

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Solita storia, ormai: l’allenatore subentrato in corsa fa il miracolo, salva il Cosenza ma poi non continua. E’ successo a Bisoli, succede a Viali. E il prossimo anno il club rossoblu sarà costretto a cambiare l’ennesimo tecnico. Il trainer protagonista del grandioso traguardo permanenza con la società di Guarascio, infatti, è pronto ad essere ufficializzato dall’Ascoli, il quale ha salutato l’ex amaranto Roberto Breda.

Si attende l’ufficialità, ma i media nazionali più importanti danno praticamente per definito l’accordo tra l’allenatore e i marchigiani. Per il Cosenza, dunque, nessuna possibilità di continuare il progetto tecnico con Viali, che bene aveva fatto da subentrato. Dovrà ricominciare da capo, di nuovo, nella speranza – per i tifosi calabresi – che non si sbagli nuovamente la scelta estiva in panchina.