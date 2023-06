Cosenza, lite in famiglia sfocia in accoltellamento: un uomo ferito alla testa

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Paura a Viale Parco nella città di Cosenza. Una lite tra due uomini imparentati, identificati come parcheggiatori abusivi e di nazionalità straniera, è sfociata in accoltellamento. Il fattaccio è avvenuto sotto gli occhi spaventati di alcuni passanti i quali, dopo aver visto tirare fuori l’arma, hanno allertato le forze dell’ordine. Uno dei due uomini ha riportato ferite alla testa e varietà escoriazioni, finendo quindi in ospedale in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta una volante della Questura di Cosenza per gli accertamenti del caso.