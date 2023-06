Cosenza, Gemmi rimane: rinnovo di contratto per il Direttore Sportivo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Viali no, ma Gemmi sì. Se la guida tecnica del Cosenza cambierà, perlomeno con il Direttore Sportivo si è scelto di seguire la linea della continuità. Roberto Gemmi ha infatti prolungato il proprio contratto, come ufficializzato dallo stesso club rossoblu in un annuncio sul sito.

“La Società Cosenza Calcio – si legge – comunica di aver prolungato il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Roberto Gemmi. Il direttore Gemmi, che anche nella prossima stagione sarà coadiuvato dal collaboratore Armando Perna, ha firmato un accordo con il Cosenza fino al 30 giugno 2024″.