Cosenza in festa per la salvezza: che accoglienza alla squadra al rientro in città | VIDEO

Una città in festa. Di nuovo. Un anno dopo. Sempre al playout. Una salvezza sofferta, ma per questo più bella. Cosenza è ancora in Serie B. L’1-1 di Brescia, con finale incandescente e purtroppo anche violento, ha portato la squadra di Viali alla permanenza.

E non può mancare, al rientro di oggi pomeriggio, la grande accoglienza alla squadra. Tanta gente, con sciarpe e bandiere, ha accolto i calciatori, prima all’arrivo in Aeroporto e poi con il pullman in città, come si può vedere dai video a corredo.

L'accoglienza dei tifosi al Cosenza all'arrivo in Aeroporto