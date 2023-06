Cosenza, la “Croce del naufragio di Cutro” arriva a Donnici per la veglia

StrettoWeb

Una data commemorativa specifica, quella scelta dalla comunità parrocchiale di Donnici nel ricevere la “Croce del Naufragio di Cutro”: arriverà il 13 giugno, fortemente voluta dal parroco della comunità Don Santo Borrelli come parte integrante della veglia missionaria per invocare la pace e il rispetto della dignità umana. La Croce, realizzata dall’artista Maurizio Giglio con il legno del relitto spiaggiato sulla costa, arriverà proprio giorno 13 in concomitanza dei festeggiamenti di Sant’Antonio da Padova.

La storia di un santo che, come le 96 vittime di Cutro, è stato protagonista di un terribile naufragio: parliamo di una vicenda accaduta nel 1221 a Milazzo, un segnale di Dio che lo ha portato ad attraversare a piedi Donnici fino ad arrivare ad Assisi e incontrare il frate Francesco con cui ha poi condiviso il messaggio d’amore e di speranza. La stessa speranza che si vuole riaccendere nella piccola comunità cosentina, una fiammella di luce anche per i sopravvissuti e una preghiera, per costruire quel futuro migliore che tutti, sul quella barca, desideravano.

La “Croce di Cutro”, farà ingresso a Donnici alle ore 18 del 13 giugno, per essere poi portata nella Chiesa di Santa Maria Assunta. Alle 21 si terrà quindi una “Veglia Missionaria” in memoria delle vittime e in onore di Sant’Antonio da Padova. Il 16 giugno invece, Mons. Giovanni Checchinato Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, celebrerà la funzione religiosa. La Croce resterà nella comunità di Donnici per tutta la durata dei festeggiamenti in onore del Santo.