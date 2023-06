Cosenza: prosegue il casting sul nuovo allenatore, ma la situazione non si sblocca

StrettoWeb

Caserta, Aglietti, Liverani, prima ancora Castori e Lucarelli, D’Angelo. Alla panchina del Cosenza, prima ancora dell’addio di Viali, sono stati accostati una marea di nomi. Risultato? Al momento nessun accordo, definizione o ufficialità. Nei giorni scorsi c’è chi ha dato per quasi fatto Castori, Aglietti, poi Liverani, c’è chi invece nelle ultime ore parla di incontro previsto con Caserta.

La situazione, secondo quanto ci risulta, rimane la solita: al momento tutto è in divenire. Non c’è un favorito sugli altri e il fatto stesso che il tecnico in pole cambi ogni giorno significa che la situazione non è ancora definita. Su Caserta, ad esempio, secondo quanto verificato non sembrerebbero esserci stati particolari sviluppi nelle ultime ore e non sembrerebbero essere previsti incontri all’orizzonte. Castori e Lucarelli si sono defilati, Aglietti e Liverani secondo tanti rimangono i più vicini, ma siamo nel campo delle ipotesi. La sensazione è che comunque non manchi molto all’annuncio del nuovo allenatore.