Cosenza-Caserta, come stanno le cose: le ultime sulla trattativa

Il Cosenza, da diverse settimane, è alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’ennesima salvezza miracolosa e il saluto di William Viali, passato all’Ascoli. Guarascio ha sondato vari allenatori, ma il cerchio sembrerebbe essersi chiuso al reggino Fabio Caserta, protagonista delle promozioni in B con Juve Stabia e Perugia ma esonerato dal Benevento all’inizio dell’ultima stagione.

Da giorni diversi media, anche nazionali, danno l’accordo per definito, con grande accelerata nella serata di ieri. Secondo quanto verificato dalla nostra redazione, le parti stanno ancora trattando, senza intoppi, ma non si può ancora parlare di chiusura certa. Non sarebbe previsto alcun incontro oggi, possibile che passi ancora qualche giorno per la definizione della trattativa. Caserta comunque resta in pole.