Cosenza baciata dalla fortuna: super vincita con un “gratta e vinci” di soli 10 euro

100mila euro con un ‘gratta e vinci” di soli dieci. È questo il lauto bottino del fortunato che, con pochi spicci, è riuscito a cambiare letteralmente la sua vita. La dea bendata ha “baciato” il giocatore a Roges di Rende, in provincia di Cosenza. La vincita risale allo scorso 31 maggio, ma solo oggi il tabaccaio del fortunato biglietto ha ricevuto la notizia dal Monopolio di Stato. Probabilmente il prescelto si è rivolto direttamente all’ente preposto per incassare il denaro, per tale ragione la notizia si è sparsa solo in queste ore. “Sono felice – dice il proprietario del tabacchino – che la nostra attività abbia portato fortuna”.