Cosenza, assolto il notaio accusato di evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro

L’accusa era di evasione delle imposte per un protratto periodo di tempo e un ammontare di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Oggi, la sentenza: il professionista è stato prosciolto da alcuni capi di accusa, caduti in prescrizione, e assolto per altri perché “il fatto non sussiste”. Le indagini erano partite proprio dalla Questura di Cosenza, a seguito di alcune operazioni apparse “illecite” a carico del notaio in questione. Un lungo processo quindi, dove si sono susseguiti testimonianze sia da parte dell’accusa che da quella della difesa, formata dal duo Giuseppe Chiaia e Francesco Falcone.

A seguito di alcune prove impugnate dai due avvocati a dimostrazione dell’infondatezza delle accuse, si è giunti oggi all’udienza finale, un ultimo faccia a faccia in cui il pm ha richiesto due anni e sei mesi di reclusione per l’indagato, mentre la difesa ha contestato gli atti sia sul piano penale che tributario. Poco dopo, la sentenza: il presidente del Tribunale Marco Bilotta ha accolto le richieste dei due avvocati e ha quindi prosciolto il notaio da ogni accusa.