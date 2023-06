Cosenza, aggredisce l’ex con un coltello e minaccia di bruciarla: arrestato 42enne

StrettoWeb

Storie d’amore che finiscono in carneficina: dopo la dolorosa e prematura scomparsa di Giulia Tramontano, trucidata dal fidanzato a Senago, ecco l’ennesimo caso di violenza su donne, questa vola a “casa nostra”. Il fattaccio è accaduto a Mendicino, comune del cosentino, dove un uomo di 42 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato, in flagranza di reato, per atti persecutori, violenza, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo infatti, è stato bloccato dai Carabinieri mentre brandiva un coltello contro l’ex compagna, minacciando più volte di ucciderla e darle fuoco. Il 42enne è stato subito tratto in arresto, trovato in possesso non solo del coltello, ma anche di una bottiglia di plastica contenente benzina e di un accendino, pronto a mettere in atto quanto aveva professato.