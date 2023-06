Corpus Domini, straordinaria infiorata a Villamesa di Calanna

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Buona la prima. Grande entusiasmo e soddisfazione della comunità di Villamesa di Calanna per la buona riuscita della prima edizione dell’Infiorata nel comune di Calanna. In occasione delle celebrazioni in onore del Corpus Domini, un gruppo di giovani di Villamesa ha proposto la realizzazione della tradizionale rappresentazione floreale. Il quadro di grande impatto, sette metri per tre e mezzo di altezza le dimensioni, ha colpito tutti i partecipanti accorsi per la celebrazione che si è svolta nel pomeriggio di ieri 11 Giugno, nella piazza antistante la chiesa dedicata a Maria Santissima delle Grazie. La raffigurazione nata dall’unione di spunti e idee all’interno del gruppo organizzativo rappresenta una grandiosa pergamena che mostra i simboli tradizionali dell’Eucarestia: il pane ed il tralcio di vite che dà il vino buono, al centro il calice dorato sormontato da una candida colomba che dall’apertura delle sue ali mostra una coloratissima vetrata a mosaico. La grandiosa divina ed i suoi frutti terreni, le verdi colline ed il torrente che disseta le sue terre feconde.

Terre fertili, ricche di giovani instancabili e volenterosi che con la collaborazione di realtà locali come l’Associazione culturale “Gruppo Giovanile Villamesa” e la Pro Loco Calanna ed il supporto dell’amministrazione comunale di Calanna hanno avuto modo di realizzare un’iniziativa in cui confluisce fede, tradizione ed aggregazione. Un grande lavoro di squadra grazie al supporto dell’intero paese con cui si consolida la consapevolezza dell’operosità dei piccoli paesi, dove spesso con le proprie forze di realizzano grandi eventi.